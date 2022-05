Histoire de pompiers: Éric Poulin

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de la Journée internationale des pompiers, qui se tient le mercredi 4 mai, EnBeauce.com est allé à la rencontre de cinq soldats du feu pour qui exercer « le plus beau métier du monde » est une véritable vocation.

Aujourd'hui, découvrez le parcours d'Éric Poulin, qui est pompier à la caserne de la Haute Beauce, mais aussi officier pour le Service de sécurité incendie de Saint-Victor et de Sainte-Clotilde-de-Beauce. En 15 ans de carrière, ce Beauceron aime toujours autant le côté « improviste » du métier: « on ne sait jamais sur quoi on va tomber ».

Découvrez Éric Poulin en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série « Histoire de pompiers ».

Réalisé en collaboration avec Jessy Pouliot.