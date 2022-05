Saint-Georges accueillera l’exposition internationale « Les Miracles Eucharistiques dans le monde »

C'est à la sacristie de l’Église Saint-Georges que se tiendra, du 3 au 12 juin, l’exposition internationale Les Miracles Eucharistiques dans le monde.

Imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, un adolescent italien décédé en 2006 d’une leucémie à l’âge de 15 ans, l’exposition présente plusieurs des principaux miracles eucharistiques reconnus par l’Église catholique qui se sont produits au cours des siècles à travers le monde.

Cette exposition a déjà été accueillie sur cinq continents, dans des centaines de paroisses ainsi que dans les sanctuaires mariaux les plus célèbres tels que Fatima, Lourdes, Guadeloupe pour ne citer qu’eux. Rappelons que ce jeune Carlo, modèle pour la jeunesse, génie de l’informatique, a été béatifié à Assise en Italie le 10 octobre 2020.

L’exposition est bonifiée d’une présentation d’une vingtaine de saints et saintes ayant mis l’Eucharistie au centre de leur vie. Quelques-unes de leurs plus belles citations au sujet de ce don du ciel qu’est l’Eucharistie ont été sélectionnées et sont mises en évidence afin d’inspirer les âmes à plus de ferveur.

Un bouquet de sainteté au Québec

Les visiteurs pourront également en apprendre un peu plus sur les figures de sainteté du Québec depuis ses origines. Retrouvez, grandeur nature, Bse Marie-Catherine de Saint Augustin, Marie de l’Incarnation, Mgr François de Laval, Frère André, Marguerite Bourgeoys, Kateri Tekakwitha, Bse Dina Bélanger, ainsi que plusieurs autres

L’exposition sera accessible selon l'horaire suivant:

Vendredi 3 juin: 9 h à 20 h

4 et 5 juin: 9 h à 18 h

6 au 8 juin: 13 h à 16 h

Jeudi 9 juin: 13 h à 20 h

Vendredi 10 juin : 9 h à 20 h

11 juin : 9 h à 18 h

12 juin: 9 h à 16 h

Des visites guidées auront lieu du vendredi au dimanche.