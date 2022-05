Activité de réalité virtuelle pour les aînés à Vallée-Jonction

Emma et Noah ont été les prénoms les plus populaires au Québec en 2021, selon le palmarès publié ce jeudi par Retraite Québec. Emma reprend de justesse la tête du peloton des prénoms féminins, qu'elle occupait en 2018 et en 2019, pour passer devant Olivia, qui la talonne depuis 2018. Détrônée après un règne d'une dizaine d'années (2004 à 2011 ...