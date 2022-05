Attention aux coups de chaleur au travail

Une vague de chaleur déferle en ce moment sur le Québec et la Beauce n’y échappe pas. C’est pourquoi le Service de santé au travail de la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches tient à rappeler les mesures pour éviter les coups de chaleur au travail.

D’ici dimanche, le mercure devrait monter jusqu’à 30 degrés Celsius. Même si nous ne sommes pas encore l’été, les employeurs devraient déjà mettre en œuvre des mesures pour diminuer les risques de coups de chaleur à leurs employés.

Ceux qui ont un travail physique sont plus à risques et ils pourraient ressentir plus de fatigue, des maux de cœur, des maux de tête, des étourdissements, des crampes musculaires ou des frissons. Il faut se rappeler qu’à cette période, le corps humain ne s’est pas encore habitué aux températures plus élevées.

Pour éviter ces symptômes les employeurs devraient ajuster le rythme et la charge du travail en fonction de la température, en tenant compte des capacités des travailleurs, encourager les travailleurs à être attentifs aux symptômes causés par la chaleur et s’ils se manifestent, aviser un superviseur ou un secouriste immédiatement, être en mesure d’assurer les premiers secours rapidement en ayant notamment un système de communication efficace et des secouristes formés et sensibiliser les travailleurs à boire un verre d’eau fraîche aux 10 à 20 minutes, et ce, dès le début du quart de travail.

Toutefois, il ne faut pas oublier les travailleurs de bureau qui peuvent être également sujet à ces risques si les pièces sont trop chaudes ou s'ils ne s'hydratent pas assez tout au long de la journée.