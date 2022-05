Patrick Simard officiellement PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

Patrick Simard a été nommé président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et ce, à compter de ce jour.

L'annonce a été faite ce matin par le CISSS de la région, par voie de communiqué de presse.

Patrick Simard assumait déjà ce poste par intérim depuis décembre 2020.

Depuis la création de l’établissement en avril 2015, il occupait les fonctions de p-dg adjoint de l'organisme gouvernemental. Il détient 30 années d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 13 sur des fonctions d’encadrement supérieur. Avant la création du CISSS en 2015, il a été notamment directeur général du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches et directeur des services professionnels et des ressources humaines au sein du même établissement. Il détient une maîtrise en gestion et développement et des organisations et un baccalauréat en service social.

Cette nomination découle du départ de Daniel Paré, ancien PDG en titre du CISSS, qui a obtenu récemment un poste de sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.