Expo Saint-Prosper: des grandes retrouvailles

Selon le bilan de la Santé publique régionale, depuis le vendredi 20 mai, on compte un décès liée à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. De plus, il n'y a plus personne aux soins intensifs. La personne décédée résidait dans la MRC de Montmagny. Depuis le début de la pandémie un total de 666 personnes sont décédées. Voici quel était le ...