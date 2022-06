Le Défi têtes rasées Leucan de Beauce récolte plus de 143 000 $

La campagne 2022 Défi têtes rasées Leucan de Beauce, a permis de récolter 143 780 $ grâce aux différentes collectes de fonds menés par 66 participants au total.

Pour cette deuxième année, l’objectif avait été établi à 100 000 $. Elle s’est terminée avec un Défi au IGA extra Boucherie Veilleux. La vingtaine participants se sont rasé la tête, et permis eux se trouvaient les trois coprésidents d’honneur de la campagne Dominique Lagrange, président de Constructions LDM, Nicolas Marcoux, président de Armoires DLM et Mélanie Boissonneault, directrice générale propriétaire de Vision Beauce.

Il y avait également des jeunes porte-paroles Leucan Justin Roy, âgé de 16 ans et diagnostiqué en mars 2020 d’un lymphome hodgkinien et Laurent Larivière, âgé de 9 ans et diagnostiqué à l’été 2019 de tumeurs du système nerveux central.

Depuis janvier, une quarantaine de courageux participants de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, dont des écoles et entreprises de la région, ont posé ce geste de solidarité envers ces enfants atteints de cancer qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

En plus des collectes importantes des trois coprésidents d’honneur et de leurs équipes respectives, soulignons notamment les sommes amassées grâce au Défi de l’École Vision Beauce et de la Polyvalente Benoit-Vachon, au Pont payant à St-Joseph-de-Beauce organisé par Armoires DLM et à la journée « 1$/poutine vendue » dans les trois succursales de la Pépite d’or. La campagne 2022 se démarque également par la réalisation de « Défi des Leaders » corporatif et jeunesse dans la région.

De son côté, Nathalie Matte, Directrice, dons majeurs et partenariats, Est du Québec et directrice des dons planifiés à Leucan, ajoute : « c’est toujours inspirant de voir la solidarité et la générosité de nos participants, partenaires et donateurs. Je souhaite aussi souligner la contribution de nos coprésidents d’honneur et du comité organisateur, fidèles partenaires au grand cœur depuis plus de 12 ans. Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent aussi d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à plus de 82 % ».

Partenaires régionaux

École Vision Beauce, Armoires DLM, Constructions LDM, IGA Extra Boucherie Veilleux, O 101.5 et Hit Country 105.3, Giovannina, Plaisirs sucrés Yvan Labbé et JSY Foresterie, Groupe Ferti, Bureautique Reno, Maison funéraire Nouvelle Vie Inc., Golf de Sainte-Marie, Couvoir Scott, Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, Axion TV, EnBeauce.com, Beauce Média, Luc Provençal député et Fromagerie La Pépite d’Or.