Les collectes de sang à venir dans la région

L'organisme Héma-Québec tiendra de nouvelles collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.

Voici les dates et les lieux des cliniques programmées:

Lundi 20 juin

Centre communautaire et sportif de Lambton. De 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs.

Mercredi 22 juin

Quelque 80 donneurs sont espérés pour la clinique qui se tiendra au Centre municipal de Saint-Lambert de-Lauzon entre 14 h et 20 h.

Mardi 28 juin

Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel de Sainte-Marie de-Beauce de 14 h à 20 h. Objectif: 100 donneurs.

Mardi 5 juillet

Complexe multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Mercredi 6 juillet et jeudi 7 juillet

Salle paroissiale du secteur Ouest de Saint-Georges.

De 14 h 30 à 20 h avec un objectif de 125 donneurs pour chacune des collecte.

Mardi 12 juillet

Hôtel Le Journel de Saint-Joseph-de-

Beauce de 13 h à 20 avec un objectif de 100 donneurs.

La même journée, collecte au Centre sportif La

Guadeloupe de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs

Jeudi 14 juillet

Centre communautaire Curé-Denis-Morin de Beauceville. On attend 70 donneurs entre 14 h 30 et 20 h.

Mercredi 20 juillet

Salle paroissiale de Saint-Côme-Linière de 14 h à 20 h.

Objectif: 60 donneurs.

Le même jour, une collecte se tiendra à la salle des Chevaliers de Colomb d'East Broughton de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs.

Le port du masque reste obligatoire

Tout comme les milieux de soins et les transports en commun, notamment, Héma-Québec doit continuer d’exiger au-delà du 14 mai le port du masque dans ses installations.

Cette directive concerne le personnel, les donneurs et les bénévoles. Elle respecte ce qui a été annoncé par la Direction nationale de la Santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Héma-Québec poursuit ainsi le maintien des mesures sanitaires exigées afin d’éviter tout foyer de contagion et continuer de maintenir ses opérations.

Prendre rendez-vous

Prenez note que, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, toutes les collectes se font sur rendez-vous seulement. Pour établir votre heure de visite, communiquez par courriel à [email protected] ou sans frais par téléphone en composant le 1 800 343-7264, et faire l'option 3, ou encore sur le site internet.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.