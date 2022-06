Le nombre de naissances au Québec est revenu au niveau de 2019

Après une absence de deux ans, le Club de natation régional de Beauce reprend sa traditionnelle Grande Course des Petits Canards-Meubles et Nous le 18 juin à 14 h. Un peu plus d’un millier de canards en plastique plongeront dans la rivière Chaudière à partir des passerelles devant le centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges. Cette activité ...