C'est aujourd'hui que l'on a procédé à l’inauguration des nouveaux espaces au CHSLD de Saint-Prosper, après des travaux de rénovation majeurs, au coût de 1,2 million $, qui ont duré presqu'une année.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a fait l'inauguration au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en compagnie, notamment, de la présidente du conseil d'administration et du président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, respectivement Brigitte Busque et Patrick Simard.

Plusieurs travaux ont été réalisés afin de rendre les lieux plus fonctionnels et mieux adaptés, tant pour les personnes hébergées et leurs proches que pour le personnel, notamment dans les secteurs du salon, de la salle à manger et du poste de coordination. Une salle de stimulation a également été ajoutée, tout comme un système de contrôle d’accès. Des travaux de rénovation liés à la génératrice, au réseau d’alarme incendie et du système d’éclairage ont également été réalisés. Un système de climatisation a aussi été installé, qui a demandé à lui seul, des déboursés de 150 000 $.

Le projet d’aménagement des lieux intègre notamment plusieurs éléments du concept des Maisons des aînés et des Maisons alternatives, du gouvernement Legault, afin de rappeler davantage un domicile et de mieux répondre aux besoins des résidents et de leurs proches.

Durant la période des travaux, commencés en juin 2021, on avait procédé au relogement temporaire des 19 résidents du CHSLD de Saint-Prosper et à la relocalisation de l’ensemble de ses activités au CHSLD de Lac-Etchemin.

Fait notable, le CHSLD de Saint-Prosper n'a connu qu'un seul épisode d'éclosion de COVID-19, très tardivement dans la pandémie, soit en janvier et février derniers. Quelques résidents en sont malheureusement décédés.

Maisons des aînés de Saint-Martin: dans les délais

Interrogé sur l'avancement des travaux de construction de la Maison des aînés à Saint-Martin, le député Poulin a confirmé que le délai de livraison prévu demeurait, soit la fin de l'automne 2022.

Il a aussi confirmé que les coûts du projet étaient passés de 24 M$ à 32 M$, en raison de l'explosion des prix partout dans les activités économiques en raison de l'inflation.

« Nous sommes déjà en situation de rattrapage pour les places d'hébergement des personnes aînées. Ce serait la pire erreur que de mettre en pause ce projet parce que les coûts ont augmentés », de signaler l'élu.

PHOTO — De gauche à droite : Alain Maheux, maire de Saint-Prosper, Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, Brigitte Busque, présidente du conseil d'administration du CISSS de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Chantal St-Hilaire, directrice adjointe de l'hébergement du programme SAPA, et Bernard Tremblay, directeur des services techniques.