Centraide investit plus de 850 000 $ pour le communautaire en Beauce

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a annoncé aujourd’hui un investissement record de 856 600 $ auprès de 17 organismes et projets communautaires de la région de la Beauce.

Ce soutien est rendu possible grâce à la générosité de milliers de donateurs et donatrices. Il permettra d’augmenter l’impact social de Centraide dans les communautés de la Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan.

Encore une fois cette année, Centraide a annoncé son soutien aux communautés de la Beauce par l’entremise de sa Caravane des investissements, qui est allée à la rencontre des acteurs clés agissant sur le terrain.



« Le prolongement de la pandémie a complexifié bon nombre de problématiques au sein de nos communautés, amplifiant du même coup les inégalités sociales », a indiqué Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisation. La Beauce fait entre autres face à une grave crise du logement amplifiée par les importantes inondations de 2019 et l’effet de la pandémie. « D'ailleurs, l'écart entre les demandes des organismes et les sommes disponibles chez Centraide n'a jamais été aussi grand que cette année », a-t-elle ajouté.

Plus précisément, ces investissements ont été faits auprès des organismes suivants :