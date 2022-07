Des bénévoles et des organismes reconnus dans Chaudière-Appalaches

Lors de son Assemblée générale annuelle, Bénévoles d’Expertise (BE) a reconnu et souligné les cinq ans d’engagement et de fidélité de 27 bénévoles experts et organismes de son territoire.

Cette reconnaissance leur est octroyée, car leur confiance, leur loyauté, leur engagement, leur collaboration sont grandement appréciés et permettent à BE d’être un acteur de changement durable pour la communauté par le bénévolat de compétences.

Les organismes de Chaudière-Appalaches qui ont obtenu une mention sont l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière qui vient aide à toute personne qui vit et a vécu une rupture, un divorce et pour toutes les familles monoparentales et recomposées. Ils ont réalisé deux mandats et ont reçu 14h d'accompagnement et de transfert de compétences.

Le Centre La Barre du jour à Saint-Gervais accompagne les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles retrouvent leur autonomie. Ils ont réalisé neuf mandats et ont reçu 98h d'accompagnement et de transfert de compétences.

La Corporation de développement communautaire de Lévis regroupe les organismes communautaires afin d'assurer la participation active du milieu lévisien. Ils ont réalisé six mandats et ont reçu 87h d'accompagnement et de transfert de compétences.

La Corporation de de développement communautaire de Beauce-Etchemins accompagne à différents niveaux, afin de leur offrir des outils et du soutien aux organismes de la région. Ils ont réalisé un mandat et ont reçu 100h d'accompagnement et de transfert de compétence.

Ressources-Naissance de Lévis offre des services et activités accessibles à tous durant la grossesse et la première année de vie de l'enfant. Ils ont réalisé cinq mandats et ont reçu 23h d'accompagnement et de transfert de compétences.

Le Service d'Entraide de Pintendre offre des services améliorant la qualité de vie des résidents en brisant l'isolement pour un mieux-être collectif. Ils ont réalisé cinq mandats et on reçu 29 h d'accompagnement et de transfert de compétences.

Bénévoles experts reconnus :