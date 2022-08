Saint-Victor souligne les bâtisseurs de sa Télévision communautaire

La Municipalité de Saint-Victor a rendu hommage aux bâtisseurs de la Télévision Communautaire de Saint-Victor (TCSV), qui fête ses 40 ans cette année.

C’est lors de la Réception civique annuelle, donnée par la Municipalité dans le cadre des Festivités Western, que la contribution des bénévoles de TCSV a été soulignée. Parmi les invités, certains ont fait partie du comité de fondation, d’autres ont apporté une contribution sur quelques années, voir même une implication sur pratiquement toute l’existence de cette chaîne locale.

TCSV, sous forme d’OSBL, cessera sous peu ses activités et le tout sera repris par la Municipalité. En raison d’un manque de relève à la TV communautaire, le conseil municipal a accepté en début d’année d’accompagner ses derniers administrateurs notamment dans la fermeture des livres et aussi, de reprendre la responsabilité de la diffusion des émissions sur le canal 3 sur Maskatel, dont les séances du conseil municipal.

Pour le maire Jonathan V. Bolduc, il était clair que le conseil voulait souligner de manière officielle le travail accompli par les bénévoles au fil des années. « Quand on regarde les archives de notre TV communautaire, on n’a qu’une petite idée des nombreuses heures consacrées à l’enregistrement, au montage et à la diffusion des émissions. Ces gens ont capté de nombreux événements et ont animé des entrevues. Grâce à eux jadis, on s’est informés et aujourd’hui, on a en banque de précieuses archives de notre Saint-Victor tout au long de ces 40 dernières années. Un immense merci à tous pour leur travail acharné ! »

La Municipalité et la Société du Patrimoine de Saint-Victor de Beauce poursuivent présentement la numérisation des archives de TCSV afin d’assurer leur préservation. À partir du contenu déjà archivé, un court vidéo intitulé Hommage aux bâtisseurs de TCSV - 40 ans de dévouement fut réalisé et présenté lors de la Réception civique. Il est maintenant disponible sur la chaîne YouTube officielle de la Municipalité.