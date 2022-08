Ariel Cliche reçoit la médaille de l’Assemblée nationale du Québec

Après plus de deux ans de préparation, l’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel du Bercail vont être réunis sous le même toit, dans l’ancienne bâtisse du CEPS (Centre d’écoute et de prévention du suicide) située sur la 2e avenue à Saint-Georges. La durée des travaux est estimée à environ quatre mois. Le nouvel aménagement s'étendra ...