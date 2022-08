L’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel bientôt réunis sous le même toit

Après plus de deux ans de préparation, l’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel du Bercail vont être réunis sous le même toit, dans l’ancienne bâtisse du CEPS (Centre d’écoute et de prévention du suicide) située sur la 2e avenue à Saint-Georges.

La durée des travaux est estimée à environ quatre mois. Le nouvel aménagement s'étendra sur 6 000 pieds carrés comprenant une grande cuisine, une salle à manger, des espaces communs dédiés à la clientèle et d’autres locaux permettant de faciliter les interventions.

Ce projet a pu se réaliser notamment grâce au soutien de personnes investies pour la cause ainsi qu'aux différents programmes du gouvernement du Québec et du Canada, dont celui de la Stratégie de partenariat et de lutte contre l’itinérance et le plan d’action interministériel en itinérance.

30 ans d'existence

L’Assiettée Beauceronne, qui souligne d’ailleurs ses 30 ans cette année, est sous la gouverne du Bercail depuis le 1er janvier 2020. Ce service est non seulement complémentaire aux autres services offerts par le Bercail, mais il offre une belle base pour de nouveaux développements intéressants en sécurité alimentaire, notamment en éducation populaire.

En jumelant l’accès au logement, la sécurité alimentaire, l’intervention en santé mentale et le développement d’une citoyenneté positive, plusieurs possibilités s’offrent à l’équipe du Bercail et à la clientèle pour développer des projets constructifs et porteurs dans les années à venir.

Répondre à la hausse des demandes

« L’augmentation (de 20-25%) et la diversification importante de la clientèle de la soupe populaire depuis le début de la pandémie sont indéniables et ont renforcé l’urgence de réfléchir à de nouvelles solutions », a indiqué l'organisme dans son communiqué de presse.

L’Accueil inconditionnel se trouvait en face de l'Assiettée beauceronne et occupait un local vétuste de 1 050 pieds carrés où plus de 60 personnes pouvaient se retrouver en même temps. Cette exiguïté devenait alors un problème réel en terme d’espace. La mission de ce service est d’accueillir, soutenir et accompagner des personnes très vulnérables, marginales, et à risque de désaffiliation sociale. Les aspects de sécurité et de convivialité sont donc essentiels à une réalisation efficace, efficiente et durable de cette mission.

Depuis sa création il y a une dizaine d’années, des centaines d’interventions de partenaires du réseau de la santé et des services sociaux ont lieu auprès de la clientèle dans les locaux de l’Accueil inconditionnel. Les personnes venant chercher du soutien se sentent plus en confiance dans un endroit qui n’a pas la vocation institutionnelle. Ainsi, les interventions se font de façon plus naturelle et détendue, que ce soit des interventions psychosociales ou pour des soins de santé.

Ce service a tellement fait ses preuves au fil des années que la combinaison gagnante de ses partenariats et de ses approches entraînera la création de nouveaux « Accueil inconditionnel » dans d’autres localités de Chaudière-Appalaches.