L'AFMRC organise un tirage pour son financement

Compte tenu que l'activité du RibFest en Beauce n'aura pas lieu pour une troisième année consécutive, l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC) a décidé d’organiser un tirage comme principale activité de financement.

Le tout se fait en partenariat avec Desjardins et grâce à plusieurs commanditaires, le tirage comprend 10 prix pour une valeur totale de 4 095 $.

L’ensemble des sommes amassées vont permettre d’offrir des ateliers de groupes pour les enfants et les adolescents. Ces ateliers ont pour objectif de leur permettre de partager leur vécu, de les informer et de les outiller en contexte de séparation et de recomposition.

« Au cœur de la séparation des parents, les enfants sont très souvent oubliés. C’est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité et que chaque billet acheté fait une grande différence » rappelle Nancy Lacroix, directrice générale de l’AFMRC.

Seulement 1000 billets sont en vente au coût de 20 $ chacun. Il est possible de s’en procurer au bureau de l’AFMRC (12910, 2e avenue à Saint-Georges), auprès des employées et certains bénévoles de l’organisme ou encore en ligne sur le site Internet (www.afmrc.qc.ca).

Le tirage aura lieu le vendredi 16 septembre à 13 h chez Busque et Cie.

Rappelons que l’AFMRC a pour mission de soutenir et d’outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et à la recomposition.