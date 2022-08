Quelles sont les urgences dentaires les plus fréquentes ?

Une douleur dentaire est souvent le signe d’une infection ou d’une inflammation à ne pas prendre à la légère. D’autres symptômes peuvent vous alerter comme des saignements ou le gonflement des tissus. Lorsque ces gênes ou la douleur vous empêchent de dormir, de manger ou même de réfléchir, il est certainement grand temps de vous rendre dans un cabinet pour une urgence !

Comment reconnaître une urgence dentaire ?

Différents symptômes et ressentis peuvent vous amener à contacter votre spécialiste pour une urgence dentaire. La douleur est commune à la plupart des infections qu’il est nécessaire de prendre en charge rapidement, tout simplement parce qu’elle devient difficile à supporter.

Que vos doutes se confirment ou non, ne prenez aucun risque et contactez votre dentiste. Prenez soin de détailler vos symptômes pour obtenir une consultation d’urgence. Selon votre situation, l’infection dont vous souffrez pourrait se propager et impacter votre santé générale. Une visite en urgence permettra à votre dentiste de contrôler et de contenir la situation en attendant d’envisager un traitement dans la durée pour rétablir votre santé bucco-dentaire.

Les urgences les plus fréquentes sont plus faciles à identifier, il y a plus de chances que vous en reconnaissiez les symptômes !

Une dent fissurée ou fracturée

Qu’elle soit causée par une chute, un accident ou par le fait de croquer dans un aliment trop craquant, il peut arriver qu’une de vos dents se fracture ou qu’elle soit même arrachée par le choc. Si vos dents sont fragilisées par des caries ou du bruxisme, elles seront d’autant moins épargnées par l’impact. Plus vous êtes rapides à vous rendre chez votre dentiste, meilleures sont vos chances qu’il puisse réimplanter votre dent ou la réparer facilement !

Les dents de sagesse

L’éruption des dents de sagesse est parfois particulièrement douloureuse. Si vous repoussez leur extraction, il est possible que se développent une infection ou une inflammation gingivale. Leur accès est en effet assez difficile, il n’est pas toujours aisé d’atteindre les dents du fond avec votre brosse à dents.

Une rage de dent

Causée par l’inflammation de la pulpe dentaire (potentiellement due à une carie mal soignée), la rage de dent s’accompagne de douleurs vives qui surviennent brusquement. La douleur est constante et très difficile à faire passer avec une automédication.

Un abcès dentaire ou gingival

Le stade avancé d’une carie peut aussi mener à la formation d’un abcès qu’il est impératif de traiter en urgence. La gencive peut également être touchée à cause d'un excès de tartre ou une particule logée entre la dent et la gencive.

Un appareil orthodontique

Votre appareil orthodontique peut vous blesser s’il s'abîme ou se déplace. Le spécialiste qui vous suit pourra rapidement le repositionner et soigner la partie de votre bouche qui a pu être égratignée par le dispositif.

En attendant votre consultation, évitez les aliments très froids ou chauds, sucrés ou trop durs. S’il s’agit d’une inflammation, vous pouvez appliquer une compresse froide pour réduire le gonflement et la douleur.