Plus de 20 000 $ amassés pour la Fondation Audrey-Lehoux

Le 22e Omnium Lactech a permis d'amasser cette année la somme de 20 274 $ au profit de la Fondation Audrey-Lehoux.

Le tournoi a eu lieu le 17 août au club de golf de Lotbinière.

Cette année, le président des Producteurs et Productrices Acéricoles du Québec, Luc Goulet, agissait comme président d'honneur. Dans son discours qu'il a livré lors du banquet de clôture, il a tenu à féliciter la fondation pour la visibilité quelle offre à la relève agricole et à la mise en valeur de la formation agricole, de l’implication et du leadership des jeunes dans ce milieu.

Rappelons que chaque année, la Fondation Audrey-Lehoux remet plus de 20 000$ en bourses à des finissants et des finissantes de formation agricole de la région de Chaudière-Appalaches.

La période de mise en candidature sera ouverte prochainement jusqu’à octobre, pour les finissants qui souhaitent voir leurs efforts récompensés. Les détails et formulaires d’inscription seront disponibles sur le site internet de la Fondation (www.fondationaudreylehoux.com).