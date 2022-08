Choisir un programme de maintenance adaptés à vos besoins

L'entretien et les réparations sont cruciaux pour toute machinerie ou équipement, et lorsqu'il s'agit de votre cuisine commerciale, cela peut affecter de manière importante votre entreprise. Heureusement, vous pouvez faire appel à des spécialistes qui proposent des programmes de maintenance planifiée pour les équipements de cuisine commerciale, qui peuvent être adaptés à vos besoins opérationnels uniques. Si vous êtes à la recherche d’un service d’entretien pour le système de hotte de votre cuisine commerciale, voici comment choisir un programme de maintenance adapté à vos besoins.

En quoi consiste un programme de maintenance pour les hottes commerciales?

Un programme de maintenance pour les systèmes de hottes commerciales consiste en un entretien périodique effectué par une équipe de professionnels, et dont la fréquence est établie selon le type de cuisine que vous opérez. En effet, afin de respecter les normes de la NFPA, certaines hottes de cuisine nécessitent une inspection et un nettoyage plus ou moins fréquentes que d’autres.

Ces programmes, comment ceux offerts ici https://www.cadexair.com/entretien-et-nettoyage/ , comprennent une inspection des systèmes de ventilation de votre cuisine commerciale, le nettoyage du système selon les normes établies par la NFPA, un soutien d’ingénierie pour les systèmes plus avancés, ainsi qu’un support technique pour les moments où votre système présente un problème ou est défectueux.

Plus précisément, ces services incluent, entre autres, l’entretien mensuel des systèmes autonettoyants, le remplacement ou le nettoyage des filtres, l’inspection et l’entretien des courroies des ventilateurs, l’entretien des intercepteurs de graisse, et bien d’autres.

Les avantages de l’entretien du système de hotte de la cuisine commerciale

L'accumulation de graisse peut rapidement déclencher un incendie dans le système de ventilation de votre cuisine. Lorsqu'elles sont laissées sur place, les vapeurs de graisse provenant de la cuisson s'accumulent dans les conduits et la hotte d'évacuation. Avec des températures élevées, l'accumulation peut s'enflammer et provoquer la propagation d'un incendie dans le système de ventilation. Enlevez la graisse et vous supprimez la source d'un risque d'incendie.

De plus, lorsqu'il n'est pas correctement entretenu, votre équipement doit travailler plus fort, ce qui peut non seulement faire augmenter vos factures d’électricité, mais également user le système de manière prématurée. Lorsque vous faites nettoyer le système d'évacuation de la cuisine, une meilleure circulation de l'air rend la cuisine plus efficace et plus saine, en plus de réduire vos dépenses en électricité.

Enfin, le remplacement des pièces du système d'échappement coûte également cher et vous gaspillez de l'argent en ne l'entretenant pas correctement. Le nettoyage du système d'évacuation maintient le moteur de votre ventilateur et ses composants en bon état de marche et réduit les besoins en entretien du système d'évacuation de près de 30%.

Le nettoyage du système d'évacuation de la cuisine réduit l'entretien au fil du temps et vous permet d'économiser plus d'argent sur votre facture d'électricité. Combinez cela avec l'utilisation des bons filtres, leur entretien et leur remplacement au moment opportun, et vous ferez des choix intelligents qui vous feront économiser encore plus d'argent que vous pourrez réinvestir directement dans votre entreprise.