Groupe Espérance et Cancer dévoile sa programmation automnale

Le Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins reprend ses activités et pour ce faire a sorti son calendrier pour l’automne. L’organisme vient en aide aux personnes vivant avec le cancer et leur entourage.

Les groupe d'entraide autant pour les personnes atteintes, les proches aidants ou les personnes endeuillées, reviennent dans différentes municipalités.

Personnes atteintes

Saint-Georges

Quand? lundi à 13h30

À compter du 19 septembre pour quatre rencontres

St-Joseph/Beauceville

Quand? mercredi à 9h

À compter du 14 septembre pour quatre rencontres

Saint-Éphrem/Saint-Victor

Quand? mercredi à 9h

À compter du 28 septembre pour quatre rencontres

Lac-Etchemin

Quand? mercredi à 9h

À compter du 5 octobre pour trois rencontres

Saint-Prosper

Quand? mercredi à 9h

À compter du 19 octobre pour trois rencontres

Proches aidants

Quand? mercredi à 13h30

À compter du 28 septembre pour quatre rencontres

Personnes endeuillées

Quand? mardi à 13h30

À compter du 27 septembre pour quatre rencontres

Entre hommes

Quand? jeudi à 13h30

À compter du 15 septembre pour quatre rencontres

Ateliers

Plusieurs ateliers sont proposés dans les prochains mois.

Écriture créative avec Nathalie Poulin

Jeudi 9h30 dès le 29 septembre

Pause-Café avec Suzie Bisson

Lundi 13h30 dès le 3 octobre

Art Détente avec Suzie Bisson

Mardi 9h30 dès le 22 novembre

Méditation en éveil de la conscience avec Caroline Roy

Vendredi 9h30 dès le 30 septembre (possible de le suivre en Zoom)

Initiation à la méditation avec Diane Demers

Jeudi 9h30 dès le 10 novembre (possible de le suivre en Zoom)

Une année pour mieux vivre avec Suzie Bisson

Mardi 9h30 dès le 4 octobre

Visualisation avec Diane Demers

Mardi 9h30 le 20 décembre (possible de le suivre en Zoom)

Yoga Doux avec Jo-Annie Paré

Mercredi 10h30 dès le 16 novembre (possible de le suivre en Zoom)

Conférence : La pensée réaliste avec Martine Klein

Mardi 13h30 le 18 octobre (possible de le suivre en Zoom)

Il y a également deux activités en collaboration avec l'organisme Accueil Sérénité :

On bouge avec Nicolas Chabot et Marilie Croteau

Mercredi 13h le 14 septembre et jeudi 14h le 15 septembre (possible de le suivre en Zoom)

Yoga avec Marlène Dumas

Mercredi 9h30 le 21 septembre (possible de le suivre en Zoom)

Pour participer aux différents groupes d'entraide ou aux ateliers, vous devez vous inscrire au 418 227-1607 ou au 418 625-2607. Les places sont limitées.

Il est possible de réserver un portable pour certaines des activités.