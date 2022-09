Une courtepointe de vaillance pour Luce Poulin

Le CLSC de Lac-Etchemin a dorénavant une nouvelle salle dédiée aux évaluations, aux thérapies et interventions des enfants et des jeunes de la région. Ce projet a été possible grâce à l’appui financier de la Fondation TELUS. « Grâce à ce local comprenant du matériel neuf adapté aux besoins de nos jeunes, ceux-ci seront plus à l’aise de ...