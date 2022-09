Les activités reprennent pour le 49e groupe scout de Saint-Georges

C’est la période des inscriptions pour les scouts du 49e groupe de Saint-Georges.

il reste encore quelques places disponibles dans la troupe des Aventuriers, soit pour les jeunes de 12 à 18 ans.

Grâce aux scouts, les enfants participent à de activités motivantes et variées à chaque semaine! Ils sortent de chez eux, rencontrent des amis et vivent de nouvelles expériences, cela leur permet d’apprendre à mieux se connaitre et trouver leur propre voie.

En menant des aventures amusantes avec leurs amis, les scouts découvrent ce dont ils sont capables et s’engagent activement dans leur communauté. Tant sur le plan communautaire, que national ou international, les jeunes peuvent travailler pour atteindre n'importe quel objectif tout en développant leur confiance et leurs compétences.

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe cette année, contactez-nous via la page Facebook de la troupe en cliquant ici.

Le 49e groupe scout existe depuis plus de 50 ans et permet aux jeunes de la région de vivre de belles activités basées sur les valeurs scouts telles que : l’entraide, le partage, le respect des autres et de l’environnement, la débrouillardise et l’ouverture sur le monde. Notre mission première est d’aider les jeunes à devenir des personnes équilibrées, mieux préparées qui contribuent à un monde meilleur.