Maison Catherine de Longpré: Nathalie Grégoire présidente d'honneur de la loterie 2022

Nathalie Grégoire, directrice générale de Transcontinental Interglobe à Beauceville, est la présidente d'honneur de la 31e loterie annuelle organisée par la Maison Catherine de Longpré.

Cette campagne a été lancée lors d'une conférence de presse qui se tenait ce matin à la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges. Elle vise à amasser 430 000 $, et ce, grâce à la vente de 18 000 billets de loterie à 20 $ chacun. Il s'agit de la principale activité de financement de l'établissement.

La présidente d'honneur de la campagne 2022 s'est confié sur les deux raisons qui l'ont amenée à accepter ce titre. La première c'est pour la réputation de la maison. « Elle répond à un besoin essentiel pour la population. Toutes les familles qui sont venues ici, ont que des commentaires positifs », a-t-elle raconté. La seconde c'est en raison de son propre vécu. « J'ai perdu ma mère en janvier 2022. Cependant, j'ai eu le privilège avec mon frère et ma soeur, d'accompagner ma mère dans ces derniers jours à sa maison, et non à l'hôpital. Dans un environnement calme, serein et entouré de ses enfants et petits-enfants. Ce que nous avons vécu en famille c'est ce que la Maison Catherine de Longpré offre à la population. J'aimerais que les gens puissent vivre ça. Quand on entre ici on est entouré d'amour! »

Pour la petite histoire, Nathalie Grégoire représente la troisième génération d'une famille d'imprimeur. Elle se promenait, dès son plus jeune âge, dans les allées de l'imprimerie L'Éclaireur avec son père qui en était alors le propriétaire. À l'âge de 19 ans, elle débute sa carrière dans ce domaine. Après la vente de l'entreprise familiale, elle et d'autres membres de la famille, fonde la compagnie Interglobe en 1986, qui se rallie ensuite à Transcontinental. Elle monte les échelons au fil du temps jusqu'à devenir directrice générale de cette usine située dans le parc industriel de Beauceville.

Se procurer des billets

Les billets sont maintenant disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire ainsi qu'auprès des représentants désignés dans chaque municipalité de la région (la liste est disponible à https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/, dans l'onglet Don et financement). Les achats de billets et les dons en ligne sont également disponibles, tout comme l'achat directement à la Maison.

Le tirage aura lieu le 9 décembre prochain où 45 gagnants se partageront la somme de 65 000 $. Les prix sont comme suit:

- 10 prix de 500 $,

- 30 prix de 1 000 $,

- 4 prix de 5 000 $,

- 1 prix de 10 000 $.

La Maison Catherine de Longpré

La Maison Catherine de Longpré c'est 3 950 personnes qui ont été accueillies pour leurs derniers jours depuis sa création en automne 1989, avec des séjours de 15,1 jours en moyenne. Cette année, 124 bénévoles s'assurent du bien-être des résidents, pour un total de 7 813 heures.

Le budget d'opération de cet organisme sans but lucratif est de 1,6 millions de dollars pour l'année 2022-23. Un chiffre en constante augmentation. Comme source de revenus, l'établissement bénéficie entre autres d'un soutien de 110 000 $ par lit de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. « On a eu une bonne augmentation, on est passé de 75 000 $ à 110 000 $ par lit. Ça fait une bonne source de revenue supplémentaire », a souligné Léon Drouin, responsable de la loterie et président du conseil d'administration. Il y a également le revenu de la loterie annuelle et de la Fondation Catherine de Longpré.

La mission de ce lieu est d'assurer à des personnes en fin de vie et à leurs proches, la meilleure qualité de vie possible comme s’ils étaient dans l’ambiance chaleureuse de leur maison.

« Ici on célèbre la vie chaque jour », a précisé Marie-Josée Gamache, directrice générale de l'établissement.