Parrainage Jeunesse remet neuf bourses à des jeunes

Parrainage Jeunesse a tenu sa première cérémonie de remise de bourses Rotary Jeunesse ce dimanche. Un total de neuf jeunes inscrits à l’organisme ont été reconnus et ont reçu des bourses d’accompagnement à la réussite totalisant 1350 $.

L’évènement se déroulait au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. La cérémonie a réuni près d’une cinquantaine de convives, dont les familles des jeunes boursiers ainsi que leurs mentors, les dignitaires du Club Rotary Saint-Georges et l’équipe de l’organisme.

Trois bourses Rotary Jeunesse, d’une valeur de 350 $ chacune, ont été décernées à des étudiants de Saint-Georges : Samuel Auclair, Layla Giroux et Rosaly Raymond. Six autres jeunes ont aussi reçu des Prix Rotary juniors totalisant 300 $ accompagnés d’un certificat visant à récompenser la persévérance et le dépassement de soi tant au niveau personnel que scolaire. Les lauréats sont Émilie Jacques de Saint-Joseph, Zoé Nadeau de Saint-Georges, Aby-Gaël Nadeau-Nolet de Saint-Gédéon, Anaïs Poulin-Paquet, Rose Poulin-Paquet ainsi que Logan Robert de Saint-Joseph.

« L’activité a été un franc succès. D’abord, nous avons pu souligner de belles réalisations de nos jeunes qui aspirent à un brillant avenir. De plus, nous avons salué l’implication de nos bénévoles qui sont des modèles positifs pour nos jeunes et qui favorisent leur réussite. Le mentorat procure d’énormes bienfaits pour les jeunes. Ceux-ci sont décuplés lorsque la collaboration de nos partenaires et la confiance des parents sont au rendez-vous. D’ailleurs, rappelons que ce programme de bourses scolaires a été créé grâce à un généreux appui du Club Rotary Saint-Georges », souligne le président de l’organisme, M. Guy Maheux.

Journée P le 24 septembre

L’organisme convie les familles et la population à sa Journée P qui se déroulera chez les Roy de la Pomme le 24 septembre prochain de 11 h à 19 h. Au menu, il y aura des jeux gonflables, de l’animation musicale et de l’animation pour les enfants ainsi qu’un 5 à 7 Festif avec un concert gratuit de l’artiste italo-québécois, Marco Calliari.

Pour une deuxième année consécutive, Parrainage Jeunesse a la chance de l’accueillir en Beauce lui qui est le porte-parole du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) dont fait partie l’organisme. Cette fête familiale sous le signe du plaisir et du partage se veut aussi de promouvoir l’organisme et le parrainage civique.