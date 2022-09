Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale: une nouvelle trousse à outils

Septembre est le mois de la sensibilisation à l’alcoolisation fœtale, une action initiée mondialement le 9 septembre 1999.

Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), comme l’a constaté l’Association Pour la Santé Publique du Québec (ASPQ), est méconnu au Québec. Deux fois plus fréquent que le trouble du spectre de l’autisme (TSA), il est aussi souvent confondu avec ce dernier.

Par conséquent au Québec la condition des personnes exposées à l’alcool avant leur naissance est souvent non dépistée, ou elles héritent d’un diagnostic inapproprié de TSA, alors qu’en fait elles sont en réalité atteintes d’un TSAF.

Pour Théo, Stéfanie, Alice et Félix, le « F » prend toute son importance. Afin de développer leur potentiel, les interventions et les stratégies à leur endroit se doivent d’être adaptées au TSAF.

Grâce à une subvention de 27 500$ du programme de soutien aux organismes de promotion de l’OPHQ, des outils pour aider les enfants et les adultes handicapés par le TSAF au Québec sont en cours de réalisation par l’APEDAH et Plus Beauce-Etchemin dans le cadre de son projet Pour Théo, Stéfanie, Alice, Félix : la trousse à outils du TSAF !

L’APEDAH et Plus Beauce-Etchemin répond depuis plus de 20 ans à différents besoins d’enfants vivant avec divers troubles neurodéveloppementaux, notamment le TSAF : répit, accompagnement, stimulation du développement et ateliers pour les parents et les donneurs de soins. Le projet Pour Théo, Stéfanie, Alice, Félix : la trousse à outils du TSAF ! consiste en la création de six guides et leur mise en ligne dans un site internet dédié aux stratégies et interventions spécifiques au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Ce site demeurera en activité et accessible même après la fin de l’entente de financement avec l’OPHQ. Ces guides, dont deux terminés, s’adressent tant aux parents qu’aux différents intervenant.e.s susceptibles de travailler avec une personne atteinte du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, de la naissance à l’âge adulte. Un groupe d’information dédié au TSAF est de plus en activité sur Facebook.