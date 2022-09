Marie-Philip Poulin est l'effigie de la Semaine du Biscuit sourire

L'icône du hockey féminin Marie-Philip Poulin s'est associée à Tim Hortons pour promouvoir la Semaine du Biscuit sourire qui se tient dès aujourd'hui et jusqu'au 25 septembre.

L'objectif est d'amasser un maximum d'argent au profit des collectivités locales. Pour se faire, la totalité de la somme (avant taxes) de chaque biscuit est remise à un organisme.

En Beauce, les sommes récoltées seront réparties ainsi :

- Tim Hortons de Saint-Georges et Saint-Prosper: Association des personnes handicapées de la Chaudière,

- Tim Hortons de Beauceville: Club Rotary de Beauceville,

- Tim Hortons de Sainte-Marie: Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté,

- Tim Hortons de Saint-Isidore: Comité Entraide-Secours de Saint-Isidore,

- Tim Hortons de Saint-Lambert-de-Lauzon: Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon.

L'an dernier, la 25e campagne de Biscuit sourire de Saint-Georges avait permis de remettre 38 229 $ à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière. Au total, la somme record de plus de 12 M$ recueillis en une semaine a été répartie dans plus de 600 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires du Canada.