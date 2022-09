Bonheur en couleurs: le nouveau calendrier du Groupe Espérance et Cancer

C'est sur le thème « Bonheurs en couleurs » que le Calendrier de l’Espoir 2023 a été lancé ce matin par le Groupe Espérance et Cancer.

Pour une 7e édition, ce projet présente des personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants. Elles demeurent rayonnantes et représentent l’espoir après un épisode de cancer.

« C'est plus qu'un calendrier, c'est une façon de mettre en lumière les femmes et les hommes qui sont courageux et remplis d'espoir », a souligné Sophie Audet, secrétaire-trésorière de l'organisme, qui a elle-même participé au tout premier calendrier.

Pour mener à bien ce projet, le Groupe Espérance et Cancer collabore depuis quatre ans avec Ariann Desbiens, photographe professionnelle ainsi que Pierre Verreault, président associé du Groupe Audaz.

« Deux mots: vibrant et passionné. Je voulais montrer leur passion pour certains, mais surtout leur joie de vivre, cette étincelle qui fait apprécier chaque jour. C'est aussi des fous rires et des éclats, on a vraiment eu du fun », a raconté la photographe. Elle voulait réaliser des images colorées pour un calendrier qui soit amusant et attrayant, « avec un look presque publicitaire ».

Voici la liste des participants et des partenaires :

Janvier: Rémi Fortin et Martine Quirion de Saint-Martin (Les Placements JL Tanguay),

Février: Ghislaine Roy de Saint-Côme-Linière (Usine Sartigan / Promutuel),

Mars: Marguerite Carrier de Saint-Honoré-de-Shenley (Carrier Bégin),

Avril: Manon Audet de Saint-Joseph (Services à Domicile Des Etchemins),

Mai: Roger Vear de Lac-Etchemin (Coopérative Aide Chez-Soi en Beauce),

Juin: Pierrette Roy de Saint-Georges (Armand Lapointe Équipement / Fleuriste Giguère),

Juillet: Renald Rodrigue et Carole Guenette de Saint-Odilon-de-Cranbourne (Manac),

Août: Hélène Forget de Saint-Georges (Desjardins),

Septembre: Diane Bolduc et André Drouin de Saint-Georges (Garage Armand Nadeau / Projektile),

Octobre: Renaud Poulin de Saint-Georges (IGA Rodrigue et Filles / IGA Familles Rodrigue et Groleau / IGA Extra Rodrigue et Morin),

Novembre: Yvon Veilleux et Pauline Poulin de Beauceville (Restaurant à la Bonne Fringale / Les Habitations Jos. Lessard),

Décembre: François Lachance de Saint-Georges (Meubles Poirier).

« Depuis que j'ai rejoint la famille Espérance et Cancer, j'aime tous les avantages qu'il y a, les massages comme les rencontres. Ça nous donne l'espoir d'aller bien et de continuer à vivre. Je suis chanceux, j'ai une bonne famille et du soutien alors avec tout ça je ne pouvais pas dire non au calendrier », a témoigné Renald Rodrigue, qui se trouve sur la page du mois de juillet regardant sa femme avec amour.

Diane Bolduc fait également partie des personnes dont on retrouve une image souriante dans ce projet, ce qui lui correspond très bien selon elle. C'était sa première participation. « La séance photo c'était vraiment drôle, j'ai vraiment un grand sourire, mais ça, c'est tout à fait moi de sourire comme ça. Le Groupe Espérance m'a beaucoup aidé », a-t-elle précisé.

Comment s'en procurer un exemplaire ?

Les Calendriers de l'Espoir 2023 sont en vente au bureau de l’organisme, via les participants ainsi que chez les différents partenaires et sur la boutique en ligne ( www.esperanceetcancer.org ).

Cette année, il y en a 1 000 calendriers au coût de 20 $ chacun. Cette activité de financement est de l’ordre de plus de 12 000 $.

« Nous sommes convaincus que nos gens d’ici appuieront le Groupe Espérance et Cancer, un organisme d’ici. Avec la situation particulière que nous vivons tous, votre appui est doublement important pour aider notre organisme à soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Merci de nous aider à poursuivre notre mission », a fait savoir l'organisme qui a des bureaux à Saint-Georges et Lac-Etchemin.