La Fondation du cœur Beauce-Etchemin lance sa campagne «Ensemble pour la santé d’ici!»

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin a lancé sa campagne annuelle, Ensemble pour la santé d’ici! qui, avec la mobilisation et le soutien financier de la communauté, permet de maintenir les services du Pavillon du cœur à Saint-Georges.

Cette campagne annuelle permet de maintenir les programmes communautaires de prévention et de réadaptation du Pavillon du cœur. Elle aide aussi les personnes vivant une situation financière précaire qui ont besoin de services de santé professionnels. Finalement, elle permet également de rendre accessible une technologie médicale avancée pour diagnostiquer les troubles du rythme cardiaque gratuitement.

Notons qu'en 2021, l'organisme a accompagné plus de 1 100 citoyens, quels que soient leurs besoins de santé. Entre autres, 250 personnes ont profité du Programme jeunesse, 300 personnes ont pu avoir du reconditionnement physique dans les résidences de personnes âgées, 100 personnes ont eu l'aide des programmes de prévention et de réadaptation et 341 personnes ont pu obtenir des enseignements sur les maladies chroniques et les facteurs de risque.

Soutenir la campagne

Les personnes intéressées à soutenir la campagne peuvent le faire en ligne à fondation.coeur.ca, en scannant le code QR, par téléphone au 418 227-1843 ou en personne au Pavillon du cœur Desjardins (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges).

« En devenant donateur, vous soutenez la santé, changez le monde et devenez philanthrope. Vous soutenez la Fondation, sa mission et transmettez par votre influence et votre engagement, la valeur de la philanthropie », a indiqué l'organisme par voie de communiqué de presse.