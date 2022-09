Plus de 125 personnes au 3e rendez-vous de bienveillance

Plus de 125 personnes de tous les âges ont participé au 3e rendez-vous de bienveillance vendredi dernier sur le terrain de l’OTJ de Saint-Odilon.

À travers les différentes activités sportives et récréatives, les participants ont pu non seulement se rencontrer et échanger entre eux, mais aussi découvrir différentes danses ainsi que goûter à un menu à saveur mexicaine.

L’implication des différents organismes du milieu a aussi permis aux citoyens présents de les rencontrer dans un contexte ludique et de favoriser l’implication des jeunes de la Maison des Jeunes Robert-Cliche dans l’animation des plateaux sportifs.

Il était possible de rencontrer sur place : le Comité d’Aide de Beauceville, le Murmure-groupe d’Entraide, la Maison des Jeunes de Robert-Cliche, le Carrefour jeunesse Emploi Beauce-Nord, Aire Ouverte, le CISSS et bien sûr l’équipe de la TDS-GRAP.

Le terrain de l’OTJ a permis d’offrir une plage horaire diversifiée, tel que : baseball, soccer, basketball animés et adaptés afin de favoriser la participation de tous, peu importe les capacités physiques. Cours de salsa et merengue offert par le Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Nord, via leur service CAIDI (comité d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes) et une nouvelle arrivante, cours de danse country et cours de yoga étaient aussi offerts.

Il importe de rappeler que ces activités sont pour toute la population de la MRC Beauce-Centre et elles sont offertes gratuitement via le financement octroyé par le Réseau d’Éclaireurs à la Table de développement social-GRAP de la MRC Robert-Cliche (TDS-GRAP). Celle-ci étant désignée comme répondante et à la charge du financement pour l’année en cours. Les membres de la TDS-GRAP ont choisi d’utiliser ce financement afin de répondre aux besoins exprimés dans la vigie psychosociale.

La prochaine activité se tiendra le vendredi 28 octobre, le lieu est à déterminer.

Conférence avec Vivian Labrie

La chercheure autonome associée à l’IRIS et membre de l’équipe interuniversitaire ÉRASME, Vivian Labrie présente ce soir de 18 h 30 à 20 h sa conférence « Aborder tous les revenus vers un bien-vivre mieux partagé ».

L’activité est gratuite et se déroule au Centre communautaire, local 200, 135 Rue Ste-Christine à Saint-Joseph-de-Beauce.