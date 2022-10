Une mosaïque pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées

Ce samedi 1er octobre marque la Journée internationale des aînés. En cette occasion, les citoyens sont invités à faire parvenir une photo qui représente le bien vieillir en milieu rural.

Cette photo pourra faire partie d’une mosaïque qui accompagnera les activités de l’initiative MOSAIC visant à améliorer les conditions de vie des personnes aînées de la région.

Le projet « MOSAIC: Avec, par et pour les personnes aînées des milieux ruraux » est une nouvelle initiative en Chaudière-Appalaches qui implique activement les personnes aînées pour mieux comprendre leurs besoins et trouver des pistes de solutions et d’innovations pour les soutenir.

Il met l’accent sur la santé, le bien-être et la bienveillance. La mosaïque de photos pourrait être utilisée comme visuel pour les activités du projet lors des prochaines années, par exemple : affiches, dépliants ou présentations.

Qui peut participer?

Afin de participer vous devez soit être une personne âgée de 65 ans et plus ou l'un proche demeurant dans la région de Chaudière-Appalaches.

Que vous soyez photographe professionnel ou amateur cela n'a aucune importance.

Vous pouvez accompagner votre photo d’une courte phrase qui explique ce qu’elle représente pour vous.

Le nom du photographe sera mentionné lors de l'utilisation de l'image.

Comment envoyer la photo?

Par courriel : [email protected]

OU

Par la poste : Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis

Lily Lessard, bureau 4008

1595 boulevard Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec) G6V 0A6