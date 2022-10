La Maison des jeunes Beauce-Sartigan organise un marché de Noël

La plus jeune Ukrainienne arrivée à Saint-Georges, Amélia Sinhkh, a célébré son premier anniversaire le 27 septembre dernier. Elle est née à Kharkiv en Ukraine et sa famille a été accueillie à Saint-Georges le 29 mai dernier. Les parents d'Amélia s'appellent Valeriia Sinhkh et Dalmit Sinhkh. Ils tiennent à remercier les Georgiens et les ...