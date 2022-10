Des paniers réconforts pour les parents endeuillés

Parents d'Anges Beauce-Etchemins a été choisi par Shanny Marcotte pour offrir des paniers réconfortants aux parents endeuillés. Cette mère de cinq enfants, dont trois petits disparus tient une page Facebook spécialisée sur le deuil périnatal.

C'est depuis juillet 2021, que Mme Marcotte s'occupe de la page « Mes étoiles de mères par S.M. » et qu'avec l'aide de bénévoles cherchent du soutien financier afin de soutenir divers organismes qui ont la même mission que Parents d'Anges.

Cette année, ils sont parvenus à récolter plus de 27 commanditaires des régions de Chaudière-Appalaches, du Centre-du-Québec et de la Mauricie pour un total de 12 000$ de dons. Plus de 100 paniers, d'une valeur de 120$ chacun ont été remis à l'organisme beauceron, mais aussi à Papillon Bleu qui se trouve à Trois-Rivières.

Comme le mentionne Valérie Marcoux, maman de trois garçons, dont son ange Zachary, « le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nos émotions sont légitimes est important dans le processus de deuil. En m’impliquant dans ce projet, je voulais offrir un peu de douceur dans ces moments si difficiles. »

Depuis 2016, Parents d’Anges Beauce-Etchemin est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches ainsi que la sensibilisation de la population. Il propose plusieurs services gratuits à la population de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre et des Etchemins. Pour plus d’informations vous pouvez consulter la page Facebook www.facebook.com/pabeauce .