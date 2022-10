Rencontre avec Félix Nunez: le CEPS veut promouvoir la vie

Voir la galerie de photos

La principale mission du CEPS, le centre d'écoute, de prévention du suicide et centre du deuil de Beauce-Etchemin, est de promouvoir la vie, d'après son directeur général, Félix Nunez.

« Notre objectif c'est de promouvoir la vie, par diverses interventions. D'abord par l'écoute active », a précisé le directeur général. « De manière générale, on est pas nécessairement dans la prévention du suicide, on est davantage dans la prévention de la solitude, de la santé mentale. »

EnBeauce.com s'est justement entretenu avec lui afin de mieux comprendre les objectifs de cet organisme dont les fondations ont été établies en 1985. Au fil des années, ses missions et ses services se sont précisés. Aujourd'hui, le CEPS accueille, écoute et réfère, lorsque nécessaire, vers des ressources spécifiques, il soutient les personnes suicidaires et leurs proches, ainsi que les personnes endeuillées. L'organisme vise également à assurer la sécurité des personnes qui font appel à ses services et forme les gens à avoir une écoute active.

Félix Nunez soutient également l'importance capitale du travail des bénévoles qui offrent l'écoute active.

Le CEPS en quelques chiffres

En 2021-2022, les bénévoles du CEPS ont répondu à 4 691 appels, dont la majorité a eu lieu le soir, entre 16 h et 22 h. Novembre 2021 et juin 2022 étant les mois les plus chargés de l'année.

Dans son rapport annuel, l'organisme constate une hausse très importante de la proportion d'hommes faisant appel à ses services. L'année dernière, 50 % des appels étaient émis par des femmes et 49 % par des hommes, tandis que cette année, il y a 58 % d'hommes pour 30 % de femmes. Les pourcentages restants sont attribués aux appelants dont le sexe n'a pas été précisé.

La majorité des appels reçus proviennent de personnes âgées de 36 à 64 ans, dont une grande partie a entre 50 et 64 ans.

Les sujets abordés sont très variés, cependant le quotidien et la solitude représentent près de la moitié de ceux-ci. D'où l'activité principale du CEPS, soit d'offrir une écoute active aux personnes qui se sentent seules.

Notons que les appels pour des crises psychosociales ou des idées suicidaires ne représentent finalement que 1% des appels.

Écoutez l'entrevue avec Felix Nunez pour tout savoir sur le CEPS et ses engagements.