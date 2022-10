Beauce Mitsubishi fait un don de 1 000$ à Moisson Beauce

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, qui sera soulignée ce dimanche 16 octobre, le concessionnaire automobile Beauce Mitsubishi vient d'effectuer un don de 1 000 $ afin de soutenir la banque alimentaire Moisson Beauce.

« En tant que père de famille, j’ai pu constater qu’une journée commence toujours mieux lorsque mes filles ont bien déjeuné, ça permet de bien recharger leurs batteries et favorise la concentration. Afin de permettre à plus d’enfants de bien manger, j’ai choisi l’organisme Moisson Beauce qui est de la région pour faire la différence », a souligné David Lessard, directeur adjoint du concessionnaire installé à Notre-Dame-des-Pins.

Sur la photo, on l'aperçoit remettant le chèque à Lisa Faucher, directrice générale par intérim de Moisson Beauce.

De plus, dans le cadre de cette association avec le réseau Banques Alimentaires Canada, Mitsubishi Canada et ses concessionnaires distribueront plus de 125 000 $ dans plusieurs organismes à travers le pays.

Il est possible de faire des dons en tout temps à Moisson Beauce par le site Internet de l'organisme (www.moissonbeauce.qc.ca/don-regulier).