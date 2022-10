AGA du Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles

Le Centre d’aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF) a tenu sa première assemblée générale annuelle dans l’après-midi du samedi 22 octobre 2022, au centre récréatif de Sainte-Marie.

C’est une trentaine de personnes qui ont pris part à ce rendez-vous annuel qui visait à passer en revue les activités organisées par cet organisme sans but lucratif, constitué en septembre 2021.

La mission du CAPIF est de contribuer à l’intégration des personnes issues de l’immigration par la promotion de leurs talents à travers l’organisation des activités qui visent à développer leur sentiment d’appartenance dans la région, briser l’isolement social et venir en aide aux personnes immigrantes vulnérables.

Cette initiative citoyenne qui agit complémentarité avec les services du milieu a initié plusieurs activités comme la célébration du mois de l’histoire des Noirs en Beauce dans le mois de février 2022, le tout premier festival interculturel à Sainte- Marie (FESTI-CULTURES), célébré en juillet dernier, placé sous la présidence d’honneur de l’honorable Luc Provençal, député de Beauce-Nord. Les visites aux familles pendant les fins de semaine, les rencontres du mois et autres activités organisées par le CAPIF, en collaboration avec la Ville de Sainte-Marie et les organismes du milieu contribuent positivement à l’intégration des familles issues de l’immigration.

« Je félicite les membres du nouveau conseil d’administration élu ce jour ainsi que l’ensemble des bénévoles qui travaillent jour et nuit sans relâche pour aider à l’intégration des Québécoises et Québécois issus l’immigration. J’aimerais également remercier toutes les personnes ou institutions qui ont contribué et contribuent de près comme de loin au rayonnement du CAPIF dans le milieu. La société québécoise nous a apporté beaucoup de choses. C’est à notre modeste manière que nous souhaitons contribuer à l’intégration des néo-Québécoises et néo-Québécois sans intention de gain pécuniaire. Longue vie au CAPIF et vive la diversité en région » a déclaré le président-fondateur du CAPIF, monsieur Claude Hervé Kouassi

Le nouveau conseil d’administration se compose de sept membres : Claude Hervé Kouassi (président), Richard N’Golé (vice-président), Maritie Bloquet (secrétaire), Hervé N’zoré (trésorier), Mariana Maso (administratrice), Karen N’guan (administratrice) et Anie Koffi (administratrice).