Le Service de sécurité incendie de Saint-Éphrem s'équipe de pinces de désincarcération

Le Service de sécurité incendie de Saint-Éphrem est désormais équipé de pinces de désincarcération.

Cet outil est destiné au sauvetage de personnes ou de biens matériels en cas d'accidents de circulation, de catastrophes naturelles ou de diverses missions de sauvetage. Avec deux voies de circulation principale sur le territoire de la municipalité, les services de secours sont souvent appelés à intervenir sur des appels pour des sorties de route.

Une formation a été présentée à 13 pompiers, ce qui comprend une théorie et une pratique de 32 heures totale.

Dans cet achat, il y a 5 équipements :

1 ciseau,

1 écarteur,

1 bélier,

1 coupe pare-brise à batterie,

4 barres de stabilisation.

Il s'agit d'un équipement à la pointe de la technologie. En effet, c'est le plus fort sur le marché et il est même conçu pour les véhicules électriques et hybrides. Il peut être utilisé dans l'eau, jusqu'à 11 pieds de profondeur pendant une heure. Pour finir, cet outil fonctionne à batterie et peut servir sur des interventions dans une industrie, comme dans un secteur agricole.

Les pinces de désincarcération seront utilisées par les pompiers de Saint-Éphrem à partir de janvier 2023.