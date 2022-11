Une intervenante sociale en poste à la SQ de Saint-Georges

Le Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec accueille, depuis mars dernier, Nathalie Latulippe, intervenante sociale du Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Elle est la première intervenante sociale à intégrer un centre de services policiers dans le territoire de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches.

La présence de Mme Latulippe, à temps complet, de 14h à 22h, en milieu policier, lui permet d’intervenir conjointement auprès de certaines personnes en situation de vulnérabilité, en besoin de soutien et de protection ou susceptibles de comportements à risque.

Le protocole d’entente signé entre les deux organisations partenaires prévoit les objectifs suivants :

- Fournir un rôle conseil aux policiers dans le cadre des interventions auprès de la clientèle ciblée ;

- Développer des nouvelles pratiques afin que les interventions policières soient mieux adaptées au besoin de la clientèle ciblée ;

- Favoriser la complémentarité des interventions de la Sûreté du Québec avec celles des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux qui interviennent auprès de la clientèle ciblée ;

- Éviter la multiplication des interventions policières et réduire leur durée en améliorant la qualité et l’uniformité des interventions et en favorisant la concertation des différents acteurs.

Jusqu’à présent, le projet est un franc succès, estime la Sûreté du Québec. De multiples interventions quotidiennes ont lieu et permettent d’améliorer les services offerts et de facilité l’accès des personnes à des services adaptés à leurs besoins.