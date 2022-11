Création d'un comptoir communautaire à Vallée-Jonction

La Municipalité de Vallée-Jonction a dorénavant un comptoir communautaire qui aideront les citoyens dans le besoin. C’est grâce à la générosité des gens qu’aiDONS peut offrir le service d’aide alimentaire.

Pour la deuxième semaine consécutive, le comité communautaire de Vallée-Jonction a pu recevoir les dons. Le comptoir aiDONS Vallée-Jonction est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 18 h 30 à 20 h.

Grâce aux dons des citoyens, on peut s’y procurer des vêtements chauds pour hommes, femmes et enfants, de la literie, des produits d’hygiène et de la nourriture.

Ils reçoivent tous les vendredis des aliments et mets préparés provenant du Marché Tradition Roy de Vallée-Jonction et de la Charcuterie Le Pied de Cochon.

De plus, il y a un volet mets préparés au frigo communautaire. Les citoyens pourront y déposer des mets préparés dans un cadre communautaire et prévenir le gaspillage alimentaire. Ils devront cependant indiquer la date à laquelle le plat a été cuisiné, le contenu du plat, s’il a été congelé et les risques d’allergènes.

Le seul critère pour avoir recours aux services d’aiDONS Vallée-Jonction est une preuve de résidence.

De plus, ils continuent de recueillir les dons en tout temps, soit les denrées non périssables, les mets préparés, les vêtements pour hommes/femmes/enfants, les vêtements chauds, la literie et les produits d’hygiène.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à suivre la page Facebook Aidons Vallée-Jonction.