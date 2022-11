Une nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd’hui sa plus récente campagne de sensibilisation sous le thème « Votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches ».

Chaque année, au Québec, on dénombre près de 200 décès reliés au travail, 10 000 maladies professionnelles et près de 91 000 accidents du travail.Parmi les victimes, on retrouve Ian Lavoie, qui a subi un accident du travail en 2016. Alors qu’il prêtait main-forte à ses collègues dans un autre secteur de l’usine où il travaillait, il a été écrasé par une pile de barres d’acier. Sa jambe a été sectionnée sur place, trois de ses vertèbres ont éclaté, il a eu une hémorragie interne, en plus d’être brûlé au troisième degré aux cuisses et au bassin.

Ian vit depuis ce moment avec des séquelles permanentes. Sa famille, ses amis, son entourage et ses anciens collègues doivent eux aussi composer avec les conséquences de cet événement et avec les images qu’il leur a laissées. Autant de vies affectées par un seul accident du travail.

La campagne vise notamment à conscientiser les travailleurs, les travailleuses et les employeurs sur les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur le rôle important que chacun peut jouer dans la prévention de ces situations souvent graves, et même parfois mortelles.

Personne n’est à l’abri d’un accident. De tels événements peuvent se produire dans tous les milieux de travail et dans tous les secteurs d’activité. Mais tout le monde peut agir concrètement pour rendre les milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires.

Pour en savoir plus sur la nouvelle campagne et découvrir les outils offerts par la CNESST aux employeurs ainsi qu’aux travailleuses et travailleurs : cnesst.gouv.qc.ca/santesecurite.