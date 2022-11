Don de plus de 150 sièges d’auto neufs pour enfants

La Fondation CAA-Québec a remis plus de 150 sièges d’auto neufs pour enfants à des familles dans le besoin afin d’assurer leur sécurité.

C'est le 14 novembre qu'avait lieu l'événement officiel pour le lancement du projet qui s'est fait en présence de Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec, Nancy Charland, vice-présidente développement social de Centraide Québec, Chaudières-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent et Sophie Gagnon, vice-présidente affaires publiques et sécurité routière CAA-Québec (photo).



L'achat d'un siège d'auto, essentiel à la sécurité des enfants, représente une dépense importante, particulièrement pour les jeunes familles en situation précaire. Savoir son enfant sécuritairement installé et dans le bon siège est rassurant, surtout quand on sait qu’au Québec un enfant sur deux est mal attaché ou n’est pas installé dans le bon siège d’auto. C'est d'ailleurs afin d'apporter une tranquillité d'esprit et un coup de pouce financier aux parents que ce projet a vu le jour.

L’apport de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Centraide Bas-Saint-Laurent a été précieux pour sélectionner et joindre les organismes communautaires œuvrant auprès des familles dans le besoin et qui se sont occupées de la distribution des sièges. « La collaboration de Centraide avec la Fondation CAA-Québec fut toute naturelle. Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec eux dans ce projet qui fera concrètement une différence dans la vie de plusieurs familles québécoises », a affirmé Isabelle Genest, pd-g du Centraide régional.