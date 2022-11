Déjeuner de Noël de Saint-Simon-les-Mines le 11 décembre

L’activité du « Déjeuner de Noël » de Saint-Simon-les-Mines, se tiendra le 11 décembre de 8 h à 11 h 30, à la salle communautaire.

Lors de ce déjeuner, le Père Noël viendra saluer les gens et remettre des cadeaux aux enfants. Pour les enfants de 0 à 14 ans de Saint-Simon-les-Mines, il faut envoyer leur nom et âge au [email protected] ou 418 774-3317 poste 100, avant le 2 décembre. Pour les enfants de l’extérieur qui aimeraient recevoir un cadeau du Père Noël, ce sera possible en déboursant un frais de 15$ à l’entrée de la salle.

Les billets sont en pré-vente au bureau municipal ou par téléphone, avec Daisy Dumas, au 418 774-3759, et ce, jusqu'au 5 décembre prochain. Les coûts des billets sont de 15 $ pour les adultes, 8$ pour les enfants de 6 à 12 ans et c'est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Notons également que quelques billets seront disponibles à l’entrée le jour même de l’événement.

Autres activités féériques

Qui plus est, la « Féérie de Noël » à Cumberland se tiendra les 9-10 et 11 décembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la municipalité.

A noter que le concours « Illumine ton village » revient aussi cette année pour les résidents de Saint-Simon-les-Mines. Il suffit d'envoyer une photo de l’extérieur de votre demeure avec vos décorations des fêtes ainsi que votre adresse à : [email protected] d’ici le 19 décembre 2022. Plusieurs prix sont à gagner.