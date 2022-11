Quel prix pour des travaux de toiture au Québec?

La rénovation d’une toiture, c’est un projet de taille qui vient avec un prix. En effet, la réfection d’une couverture coûte généralement plusieurs milliers de dollars, et nécessite l’intervention de couvreurs d’expérience pour mener le projet à terme.



Alors, à quel prix serez-vous en mesure de refaire votre toiture à neuf? C’est ce qu’on vous explique dans les lignes qui suivent pour vous aider à comparer les soumissions et prix de toitures (https://soumissionsquebec.ca/prix-travaux-toiture/) dans votre région!



Comparaison des prix pour des travaux de toiture au Québec!



Quel que soit le matériau choisi, refaire une toiture est un projet qui coutera quelques milliers de dollars, c’est inévitable. Même les toitures en bardeau d’asphalte viennent avec une telle étiquette de prix, alors il faut s’assurer de bien magasiner les options avant de faire son choix!



Voici donc un comparatif des prix pour la réfection d’une toiture au Québec!

Matériau de toiture Prix moyen / pied carré Durabilité Bardeau d’asphalte 3$ à 7$ Environ 20 ans Toiture en tôle À partir de 6,50$ Jusqu’à 20$ Plus de 50 ans Membrane élastomère 9$ à 11$ 30 à 35 ans Membrane TPO/EPDM 8$ à 10$ 30 ans

ATTENTION - Certains facteurs propres à votre toiture auront une influence directe sur le coût de votre réfection de toiture!



-Le matériau de toiture choisi

-La qualité du recouvrement de toiture

-La complexité et la superficie du toit

-L’état de la structure

-Les travaux connexes (Ex : gouttières, ventilation, etc.)

De tels facteurs ont un grand impact sur le coût total de votre projet, et c’est pourquoi il est absolument essentiel de comparer plusieurs soumissions personnalisées à votre maison.

Pourquoi choisir le bardeau d’asphalte pour recouvrir une toiture?



Parce que le bardeau d’asphalte est l’option économique par excellence parmi les revêtements de toiture vendus au Québec. Un tel matériau offre un ratio qualité-prix difficile à battre, et s’installe extrêmement facilement. Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit du matériau de toiture le plus populaire dans la province.



Avant de choisir cette option pour votre toiture, assurez-vous de comparer les avantages et inconvénients du bardeau d’asphalte au Québec!

Les avantages du toit en bardeau d’asphalte



-Prix très abordable

-Installation simple et rapide

-Grande variété de styles

-S’adapte à toutes les toitures en pente

Les inconvénients du toit en bardeau d’asphalte



-Durée de vie limitée (20 ans)

-Vulnérable face au soleil

-Ne peut pas être installé sur un toit plat

Combien coûte une toiture métallique ou en tôle?

Le prix d’un toit de tôle varie en fonction du type de métal utilisé. Les métaux de qualité et de type architectural – comme l’acier galvanisé ou l’aluminium – viennent avec un prix beaucoup plus élevé que la traditionnelle tôle à baguette. Il faut donc prendre le temps de magasiner les modèles de tôle si on veut trouver une option économique!



Dans tous les cas, une toiture métallique vient avec plusieurs avantages, et très peu d’inconvénients!



Les avantages du toit en tôle

-Très grande durabilité

-Ajoute de la valeur à une propriété

-Esthétique haut de gamme

-Résiste aux intempéries

Les inconvénients du toit de tôle

-Prix dispendieux

-Nécessite un couvreur spécialisé

-Peut se décolorer avec les années

Membrane élastomère : la solution idéale pour un toit plat?



S’il fallait résumer la membrane élastomère en un seul mot, on pourrait lui attribuer le qualificatif de « résistance ». En effet, conçue pour recouvrir des toits plats, la membrane élastomère est un matériau complètement étanche qui prévient les infiltrations d’eau, et qui est conçu pour résister aux intempéries les plus ardues.



Pour les toitures plates ou à très faible pente, les membranes élastomères offrent de nombreux avantages!



Les avantages de la membrane élastomère

-Étanchéité à toute épreuve

-Dure jusqu’à 35 ans

-Simple à entretenir





Les inconvénients de la membrane élastomère

-Installation au chalumeau (Risque d’incendie)

-Coût dispendieux

-Matériau polluant

Toit plat et toit en pente : des différences importantes au niveau de la couverture!



Magasiner un revêtement pour une toiture plate et pour un toit en pente, ce sont deux démarches bien différentes. En effet, les toitures plates représentent un risque accru d’infiltration d’eau en raison du fait qu’elles ne permettent pas à l’eau de s’écouler par gravité. Cela oblige la pose d’une membrane élastomère, TPO ou EPDM, ce qui vient à un certain prix.



En revanche, les toitures en pente peuvent être recouvertes de bardeau d’asphalte, de bardeau de cèdre, de tôle ou encore d’une membrane si la pente est faible. Chose certaine, il y a davantage d’options à votre disposition avec une toiture en pente.



Vous souhaitez recouvrir votre toiture de bardeau d’asphalte? Pour qu’un tel revêtement puisse être installé, la toiture en question devra avoir une pente d’au moins 2 :12 afin d’éviter les infiltrations d’eau, et pour garantir l’étanchéité de la toiture à long terme.

Par où commencer pour trouver un couvreur qualifié pour refaire sa toiture?

Pour être certain d’obtenir une toiture durable qui traversera l’épreuve du temps, il est essentiel d’engager un couvreur qualifié et expérimenté. Et pour être certain de faire affaire avec un tel expert, l’idéal est d’engager un entrepreneur-couvreur qui détient une licence de la Régie du bâtiment, et qui fait partie de l’Association des maîtres couvreurs du Québec. Un tel CV vous assure des travaux bien faits, et vous permet de profiter de garanties intéressantes.