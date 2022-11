Saint-Odilon: une guignolée pour les familles dans le besoin

Les joueurs de l’équipe de hockey du Cégep Beauce-Appalaches ont amassé 685 $ et plusieurs caisses de denrées non périssables lors de leur campagne de collecte de dons au profit de l’organisme Moisson Beauce. L’activité de collecte de fonds et de dons alimentaires a débuté ce samedi au Metro Laval Veilleux et s’est poursuivi en soirée au centre ...