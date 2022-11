Violence faite aux femmes: une activité de sensibilisation menée par la SQ et des organismes locaux

La Sûreté du Québec du poste de Saint-Georges tient aujourd'hui une journée de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cela, en collaboration avec le Havre l'Éclaircie de Saint-Georges et La Gîtée de Thetford Mines.

Les agents de police et le personnel de ces organismes s'étaient installés sur le bord de la route près du centre sportif Lacroix-Dutil ce matin et seront à Thetford Mines cet après-midi. Ils interpellent les passants et leur remettent des documents informatifs. L'opération est menée partout sur le territoire de la Sûreté du Québec. Au total, ce sont 89 opérations de sensibilisation auront lieu aujourd'hui.

L'objectif de cette démarche est de favoriser la demande d'aide, sensibiliser la population à l'ampleur de la problématique liée à ces violences et de faire connaître les ressources possibles.

« Ce qu'on veut dire aux gens, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Il existe de nombreux professionnels, oui les policiers, mais aussi plusieurs organismes qui peuvent vous aider si vous êtes soit témoin, soit victime, ou si vous avez des questions sur les violences entre partenaires intimes », a insisté Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Pour contrer les violences entre partenaires intimes, la Sûreté du Québec a mis sur pied une équipe spécialisée. Elle est composée d'une lieutenante, d'un sergent spécialiste en enquête, de deux conseillères et d'un sergent coordonnateur par district. L'équipe coordonne l'ensemble des activités de la SQ et joue un rôle-conseil.