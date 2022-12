Portraits de bénévoles: Yvon Thibodeau

Voir la galerie de photos

À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, qui a lieu chaque année le 5 décembre, EnBeauce.com a réalisé une série de portraits de bénévoles de la région. Aujourd'hui, rencontre avec Yvon Thibodeau.

Yvon Thibodeau a exercé la profession de préposé aux bénéficiaires au Soleil de l’Enfance durant plus de 33 ans.

Natif de Saint-Georges-de-Beauce, il se passionne pour la photographie depuis son plus jeune âge. Avec le temps, il a pris plusieurs dizaines de milliers de photos représentant divers coins de la Beauce, de multiples événements et activités de la région, lesquelles qui ont été publiées via différents supports comme des journaux, des livres, des feuillets publicitaires, des réseaux sociaux, etc.

En 1989, il a été membre-fondateur et vice-président de l'organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) dans lequel il s'est impliqué activement. Yvon Thibodeau a également été secrétaire-trésorier du Centre d’art de Saint-Georges.

D'ailleurs, son bénévolat dans le secteur culturel lui a valu de recevoir en 1993 le prix L'Escarbot, volet mécène, pour le temps et l’énergie consacrés à l'AAB ainsi que pour avoir offert plusieurs oeuvres photographiques, ou donné la permission de les reproduire afin d’aider les organismes à se constituer un fonds budgétaire.

Aussi, lors du Gala des bénévoles entourant les Fêtes du 50e Anniversaire de Vie urbaine de Saint-Georges en 1998, il a reçu l’Ordre du mérite de Saint-Georges «pour ses exceptionnelles contributions au développement urbain de Ville Saint-Georges.»

Yvon Thibodeau a également été photographe bénévole lors des événements organisés par la Maison Catherine-de-Longpré.

De nos jours, il continue de faire du bénévolat en politique, pour la Société historique Sartigan et auprès de la Sûreté du Québec, notamment le programme des Cadets policiers.

Enfin, depuis plus de 10 ans, il agit comme photographe bénévole et officier aux relations publiques pour la filiale La Beauce de la Légion royale du Canada, comme photographe bénévole et Officier aux relations publiques.

« J’ai réalisé que le défi permanent que me lançait cette forme d’art (photographie) me donnait l’occasion d’apprécier la grandeur et la puissance du Créateur. Il faut avoir assisté à un lever de soleil, par un matin brumeux de septembre, pour pouvoir comprendre toute la majesté qui se dégage d’une telle scène. Car la photographie nous offre la possibilité de réaliser le rêve de tout être humain depuis le tout début de son existence: arrêter le temps! »

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec le bénévole à la caméra d'or qui soutient sa communauté à travers l'oeil de sa lentille.