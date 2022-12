Christian Dubé lance un appel aux infirmières pour venir en aide

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles, établi à Saint-Martin, a été inauguré ce matin dans le but de faire le lien entre les hôpitaux et les familles de Beauce-Sartigan. Les enfants de 0 à 18 ans habitants à Courcelles, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Ludger pourront eux aussi profiter des services du CPS. C'est le 45e parrainé par ...