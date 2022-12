À l’approche des festivités de fin d’année, Éduc’alcool lance sa campagne des Fêtes. Cette année, l’organisme offre aux Québécois des conseils afin de mettre en pratique la modération et des trucs pour des fêtes réussies.

Pour bien s’y préparer, Éduc’alcool a ainsi développé une série de conseils en fonction de chaque type de party, qu’il s’agisse notamment d’un party de bureau, d’un party traditionnel (avec repas, en famille ou entre amis) ou encore d’un party en amoureux ou avec les enfants. Cela dans le but d'accompagner les Québécois à faire des choix éclairés en matière de consommation et ainsi favoriser une expérience positive de leur soirée que ce soit avant, pendant et après le party.

Besoin d’une source ?

Comme tous les ans, le temps des Fêtes est une période où les raisons de festoyer se multiplient. Dàs aujourd'hui et jusqu'au 2 janvier, Geneviève Desautels, directrice générale d’Éduc’alcool se rend disponible pour offrir de l’information, des outils et idées pour une consommation modérée pendant les festivités ou pour commenter les événements.

Geneviève Desautels peut notamment discuter des sujets suivants :

• La consommation d’alcool durant le temps des Fêtes : une série de conseils pratiques et judicieux : comment organiser une soirée, comment agir dans des situations délicates, comment contrôler sa consommation, comment faire des choix éclairés et comment demeurer à tout moment le patron de ses décisions qu’on soit hôte ou invité.

• Alcool et cannabis : le jugement, le temps de réaction et la coordination sont particulièrement affectés : apprenez-en plus sur les effets que produit ce mélange.

• La consommation d’alcool chez les jeunes : À quel âge peuvent-ils commencer à prendre un verre, comment parler à son enfant des conséquences de l’alcool et l’importance d’aborder le sujet. Obtenez quelques conseils pour aider les parents à mieux s’y retrouver.

Les outils d’aide à la modération qui existent parmi lesquels :

• Le Calcoolateur, un outil-vedette du site d’Éduc’alcool qui permet de suivre l’évolution de son alcoolémie et prendre de meilleures décisions. Découvrez l’outil ici.

• L’alternalcool, un site devenu une véritable référence pour les Québécois, qui propose plus de 150 recettes originales de cocktails sans alcool (mocktails) ou de cocktails à faible teneur en alcool, concoctés par des mixologues de renom, permettant d’alterner les boissons alcoolisées et non alcoolisées.

• Le Verseur de verre standard, un instrument de mesure de la quantité d’alcool à verser dans les différents verres selon les différentes catégories de produits. Découvrez l’outil ici.

Tout autre sujet lié à la consommation d’alcool, notamment :

• Les lendemains de veille : Comment les éviter ou les soigner ?

• L'alcool au volant : Votre vigilance peut être affectée jusqu’à 24 heures après votre consommation d’alcool. Pourquoi ?

• Les conséquences d'une consommation excessive d'alcool à court terme et à long terme.