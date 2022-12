UPA Chaudière-Appalaches: don de 11 000 $ à Moisson Beauce

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et ses affiliés ont remis plus de 11 000 $ en produits locaux à la banque alimentaire Moisson Beauce. Ces dons garniront davantage les paniers distribués aux plus démunis durant la période des Fêtes.

Comme lors des années précédentes, les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud ont coordonné la remise d’un important don de viande hachée. Joints par la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et les syndicats de l’UPA des Appalaches, de Beauce-Sartigan, des Etchemins, de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche, un total de 4 000 $ a été amassé.

De plus, comme partenaires très importants dans ce projet cette année, l’Abattoir Cliche d’East-Broughton, Les Fermes Rodrigue de Beauceville, l’Entreprise JSV de Saint-Frédéric et la Ferme Janole de Saint-Pierre-de-Broughton ont permis d’acheter la viande à un prix inférieur à celui du marché.

En plus de la viande hachée, les paniers distribués par Moisson Beauce contiendront d’autres produits agricoles de la région. D’abord, du poulet pour une valeur de 1 250 $ a été offert par les Éleveurs de volailles de l’Est-du-Québec. Les Producteurs d’œufs de l’Est-du-Québec ont quant à eux procédé à un don de 807 $ en œufs.

À titre personnel, des producteurs d’œufs de la Beauce ont donné un total de 7 000 $. Ensuite, les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud ont remis l’équivalent de 2 450 $ en produits laitiers. Enfin, les producteurs et productrices acéricoles d’Appalaches-Beauce-Lotbinière et de la Beauce ajouteront une touche sucrée bien de chez nous aux paniers de Noël, en fournissant 1 750 $ de sirop d’érable.

M. Sylvain Bourque, président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud, est l’un des initiateurs de cette collecte annuelle de denrées réalisée auprès des producteurs de la région. M. Bourque réitère : « Encore cette année, le prix du panier d’épicerie a continué d’augmenter, malgré que le revenu des personnes en situation de pauvreté, lui, ne suit pas toujours cette augmentation. »