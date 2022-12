Opération Nez rouge sera là pour une quatrième semaine

Un cadeau pour Noël a été, pour une 18e fois, encore une fois une véritable réussite, viennent d'annoncer les groupes organisateurs de l'événement soit l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière, Havre l’Éclaircie, la Maison de la Famille Beauce-Etchemins et Le Berceau. C’est plus de 415 enfants qui recevront un cadeau. ...