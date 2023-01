Né à Saint-Georges, le premier bébé de l'année est Chloé Asselin

Pour sa 22e édition, La guignolée des médias a récolté 4 665 690 $ dans tout le Québec, dont 52 430 $ pour Chaudière-Appalaches et le Granit. Il s'agit d'une hausse de plus de 1 000 $ dans la région par rapport à l'an dernier et de 800 000 $ à l'échelle de la province. Cela représente un résultat inespéré dans le contexte inflationniste ...